Eisenstange in Maisfeld gesteckt: Schwerer Schaden an Erntemaschine in Kundl

Kundl – In Kundl haben ein oder mehrere unbekannte Täter schwere Schäden an einer Erntemaschine verursacht. Und das nicht zum ersten Mal. Wie die Polizei beschreibt, wurde in einem Maisfeld in Liesfeld eine Eisenstange gesteckt. Die Sensoren der Erntemaschine erkannten das nicht, die Schneideblätter wurden beschädigt. Der Schaden ist enorm und bewegt sich nach Angaben des Geschädigten im mittleren fünfstelligen Bereich. Genau das selbe ist zudem bereits vor drei Jahren passiert. (TT.com)