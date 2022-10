Neue Leitung der Gemeindewerke Telfs ist fix

Telfs – 28 Bewerber, zehn in der Vorauswahl, fünf beim Hearing – so verlief die Auswahl des neuen Geschäftsführers der Gemeindewerke Telfs (GWT). Nun hat sich der Gemeindevorstand als Eigentümervertretung einstimmig für Gordon Köll als Nachfolger von Dirk Jäger entschieden. Köll, der auf unterschiedlichste Erfahrungen im Wirtschaftsbereich verweisen kann, bezieht sein Büro in der Bahnhofstraße am 1. 1. 2023. (TT)