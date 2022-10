Bei den IKB geht in der Nacht das Licht aus

Innsbruck – Die Energiekrise motiviert viele Haushalte und Unternehmen zu Sparmaßnahmen. Energie gespart wird auch in der Stadt Innsbruck – so wurden etwa die Zeiten für die öffentliche Beleuchtung bereits reduziert – sowie in Firmen, an denen die Stadt beteiligt ist: Die Gebäude der Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) sind bereits auf die energieeffiziente LED-Technik umgestellt. Zusätzlich werden das Schaufenster und das Logo am Hauptgebäude in der Salurner Straße und am Betriebsgebäude in der Roßaugasse ab 22 Uhr abgeschaltet. Nach Möglichkeit bzw. bei geringer Auslastung werden in Hallenbädern auch einzelne Saunakabinen nicht in Betrieb genommen.