„Absichern und Leben verbessern“: Wiener Städtische will in Tirol wachsen

Walter Peer. © Wiener Städtische

Innsbruck – Seit Anfang 2021 ist Walter Peer Landesdirektor der Wiener Städtischen in Tirol. Seine Vorgängerin Ida Wander habe hervorragende Arbeit geleistet. In der Städtischen herrsche „ein besonderer Teamspirit“. Corona habe man ohne Kurzarbeit, Kündigungen und Einschränkungen für die Kunden gemeistert, so Peer.

Entgeltliche Einschaltung

Im Jahr 2024 werde die Wiener Städtische 200 Jahre alt, Ziel sei es, nicht nur Platz 2 in Tirol abzusichern (121 Mio. Euro Prämien im 1. Halbjahr und ein Marktanteil von 14,4 Prozent), sondern auch weiterhin über dem Markt zuzulegen. Andere Versicherer würden Länderzentralen zusammenlegen, die Städtische (130 Beschäftigte und acht Standorte plus Landesdirektion in Tirol) habe dies weiter nicht vor. Man wolle zudem das Personal aufstocken.

Die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und die Inflation hätten zumindest bisher keine negativen Folgen auf das Versicherungsgeschäft gehabt, sagt Peer. „In Krisenzeiten suchen die Menschen Sicherheit und Halt.“ Durch die Kostenexplosion steige nicht nur im Eigenheimbereich die Gefahr der Unterdeckung, warnt der Landesdirektor. Um hier böse Überraschungen zu vermeiden, sollten Kunden ihre Verträge prüfen lassen. Durch den Klimawandel gab es schon in den letzten Jahren viel höhere Schäden. Die Inflationsrate werde zudem die Prämien bei vielen Polizzen kräftig ansteigen lassen.

Die Zinswende ist laut Peer ein lange erhofftes Signal für Spar- und Anlagekunden, dass Gelder wieder ertragreicher angelegt werden können. Immer dringender werde wegen des demografischen Wandels eine private Altersvorsorge. Hier müsse auch der Staat viel stärkere Anreize setzen, etwa über eine großzügige steuerliche Absetzbarkeit, verlangt Peer. Bei den Frauen, die mit 1110 Euro brutto im Monat deutlich unter der Pension der Männer (1799) liegen, wäre der Bedarf noch größer. Im Schnitt habe eine 30-Jährige derzeit nur 299 Euro auf dem Pensionskonto gutgeschrieben, eine 45-Jährige 707 Euro.