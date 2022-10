„Love Machine 2“: Lust und Frust im Haus der Freude

Seien es seine bisher drei Stinatz-Krimis mit ihrem burgenländisch-kroatischen Lokalkolorit: Die gingen bisher in Summe an die 250.000-mal über die Ladentische. Das bedeutet Top-Plätze in den einschlägigen Österreich-Charts.

Stipsits-Fans werden dieser Tage wohl erneut ins Kino pilgern, um sich „Love Machine 2“ reinzuziehen (ja ja, eine Fortsetzung musste wohl her). Stipsits, der sich im Vorjahr nach einem Burnout für einige Monate von der Öffentlichkeit abmeldete, gibt in Teil 2 wieder den hallodri-esken, aber herzensguten Georgy. Als bezahlter Lustspender will er jetzt nicht mehr dienen, vielmehr sieht er sich als Coach für angehende Toyboys. Diese kümmern sich im einschlägigen „Lovebird“-Etablissement von Georgys Schwester Gitti (Julia Edtmeier) etwas ungelenk um Massagen und sonstige Sonderwünsche der weiblichen Kundschaft (gespielt u. a. von Esther Schweins und Angelika Niedetzky). Sogar ein Stoansteirer namens Marvin (sehr lustig: Ferdinand Seebacher) schafft es unter Aufbietung vieler „Ous“ und „Ohs“ in den Kader. Marvins Motto, sobald sein Typ an der Freudenhaus-Rezeption gefragt ist: „1, 2, 3, hamma glei.“