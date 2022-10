Nach Klage: Bergbahnen Ellmau-Going verweigern Kufsteinerin die Skikarte

Ellmau, Kufstein – Romana Senn war von den Socken: Als sie vor Kurzem an der Kasse des Kaiserliftes in Kufstein eine Saisonkarte für den Skigroßraum Wilder Kaiser kaufen wollte, wurde ihr mitgeteilt, dass „ich auf einer Liste der Bergbahnen Ellmau stehe und mir keine Saisonkarte ausgestellt werden darf“, schildert die Frau. Die Bergbahnen betreiben den Kufsteiner Sessellift und bieten dort entsprechende Bündelkarten an. Die Familie Senn wollte das nicht hinnehmen und kontaktierte das Unternehmen. Romana Senn wurde per E-Mail daran erinnert, dass sie sich einer VKI-Sammelklage gegen den Betrieb angeschlossen habe. Aus diesem Grund wünsche man keine Geschäftsbeziehung mehr mit ihr.