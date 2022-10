Klimabonus weitergeben: Fünf Fragen an Tiroler Caritas-Direktorin Rathgeb

5️⃣ Kann man auch Gutscheine spenden? Ja, auch Spenden in Form von Sodexo-Gutscheinen sind möglich. Sie können einfach in der Caritas Tirol in der Heiliggeiststraße 16 in Innsbruck oder auch in den Sozialberatungsstellen der Caritas in den Bezirken abgegeben werden. Diese gibt die Caritas anschließend an bedürftige Personen weiter. Hilfe ist auch über die Caritas-Website oder als Überweisung auf das Caritas-Spendenkonto (IBAN AT79 3600 0000 0067 0950, Kennwort: Klimabonus) möglich. Egal, in welcher Form, die Spenden sind steuerlich absetzbar.