Störung im norddeutschen Bahnverkehr behoben, Beeinträchtigungen weiter möglich

Hamburg – Die heftige Störung bei der Bahn in Norddeutschland ist nach Angaben der Deutschen Bahn behoben. In der Folge seien aber noch Beeinträchtigungen im Laufe des Tages möglich, hieß es am Samstagvormittag. Der Grund für die technischen Probleme wird nun geprüft. Auf die Frage nach einer möglicherweise gezielten Störung hieß es aus Sicherheitskreisen nur, die Untersuchungen liefen und die Ursache sei noch unbekannt.