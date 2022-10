Leverkusen siegte bei Alonso-Debüt, Frankfurt verlor gegen Schlusslicht Bochum

Bochum - Der VfL Bochum hat im neunten Anlauf den ersten Saisonsieg in der deutschen Fußball-Bundesliga geholt. Am Samstag setzte sich der Tabellenletzte überraschend deutlich mit 3:0 gegen die vom Oberösterreicher Oliver Glasner betreute Elf von Eintracht Frankfurt durch, die vor dem Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur am Mittwoch einen Rückschlag hinnehmen musste. Bayer Leverkusen feierte beim Debüt von Trainer Xabi Alonso einen 4:0-Sieg über Schalke 0:4.