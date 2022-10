Die TI legte bei der Heim-Premiere „100 Prozent“ nach

Innsbruck – Die Heim-Premiere in der neuen Saison der Austrian Volley League (AVL) brachte für TI-ROWA-Moser-volley gestern einen Sieg. Die Innsbrucker setzten sich mit 3:1 (21, 18, -24, 17) gegen das starke Team des UVC Graz durch. Damit steht die TI nach zwei Spielen mit zwei Siegen da. „Das war heute eine 100-prozentige Leistungssteigerung gegenüber dem ersten Spiel. Es ist richtig gut gelaufen.“ meinte TI-Obmann Michael Falkner und ergänzte: „Die Stimmung der 168 Fans war richtig gut. Graz ist ein Top-Team, das war ein wichtiger Sieg.“ Das erste Spiel war in Hollabrunn mit 3:1 gewonnen worden. Nun soll es am 22. Oktober im ORF-Livespiel zu Hause gegen Sokol/Post den nächsten Erfolg geben. (rost)