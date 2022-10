30 Tore in sieben Spielen: Die Innsbrucker Haie schießen weiter scharf

Innsbruck – Der 6:5-Sieg am Freitagabend in Asiago hatte Mitch O‘Keefe nach eigener Aussage „einige Lebensjahre“ gekostet. Gut für die Nerven des Kanadiers, dass er am Samstag gegen Laibach einen ruhigeren Abend erlebte:

Schon nach zwei Minuten sorgte der auffällige Martin Ulmer mit einem wuchtigen Schuss für einen Traumstart im Haifischbecken. Doch in der Folge spielten sich auch die eisläuferisch so starken Slowenen in die Auslage, was im hochverdienten Ausgleich durch Ziga Pance gipfelte (9.). Doch dann übernahmen wieder die Innsbrucker das Kommando. Zuerst gab es einen Pfostenschuss durch Brady Shaw (16.), zwei Minuten später staubte dann Senna Peeters, einen Tag nach seinem Premierentreffer, zum 2:1 ab (18.).