Siegergesichter zwischen Mausefalle und Kaisermarathon

Söll –Am besten Weg zu seinem zweiten Triple in Folge ist Thomas Roach bei der Tour de Tirol. Der Wahl-Tiroler mit britischen Wurzeln gewann einen Tag nach dem Sieg beim Söller Zehner auch den Kaisermarathon. Für die von Söll ausgehende Strecke mit 42,2 Kilometern und 2450 Höhenmetern brauchte der SK-Rückenwind-Athlet am Ende 3:30:49 Stunden. Der Tscheche Tomas Hudev kam mit mehr als 15 Minuten Rückstand auf den zweiten Rang vor Toni Seewald (GER).

So sehen Sieger aus: Bei der fünften Auflage des Rennens am Hahnenkamm ließen sich viele nicht zweimal bitten.

Schnellste Dame war die Deutsche Anja Kobs (4:25:38), die im heutigen Pölven Trail (9 Uhr) so wie Roach das dreitägige Event ebenfalls mit drei Siegen beenden will. „Wir hatten Glück mit dem Wetter, es ist alles gut verlaufen – wir sind sehr zufrieden“, sagte Organisator Martin Kaindl. Besonders erfreulich: Im Kinderlauf werden heute 400 Starter erwartet.

Kurz und knackig ging es am Freitag beim Berg-isel Saucony Hero zur Sache. Dabei ging es aus dem Auslauf der Innsbrucker Skisprungschanze über die Stufen hinauf zum Absprungbalken. Schnellster war Christian Tscharnig, der in 3:57 als Einziger unter vier Minuten blieb. Silvia Schwaiger lief bei den Damen in 4:54 zur Bestzeit.