Neuer Legionär für Schwaz? „Wir brauchen noch ein bisschen Geduld“

Natürlich musste Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Freitagabend nach der denkbar knappen 31:33-Niederlage gegen Meister Krems in der Osthalle die Wunden lecken. Denn man war trotz des Ausfalls von Sebastian Spendier knapp dran, letztlich blieb nach der sechsten Niederlage die Null aber stehen.

„Die Richtung in den Leistungen stimmt, es war ein sehr detaillierter Auftritt“, sah Sportchef Thomas Lintner, dessen Tochter Emma an der Bande bei manch unglücklicher Aktion zusammensackte, viele gute Momente: „Wir müssen den Ball flach halten und Ruhe bewahren. Keine Frage, dass uns zwei Punkte gutgetan hätten.“

Dass es gegen den makellosen Tabellenführer nicht dafür reichte, lag an den berühmten Nuancen. Eine davon ist die Torhüterleistung. „Auch die gegnerischen Goalies waren nicht überragend, aber wir müssen ein paar Bälle vom Tormann bekommen“, hätte sich Cheftrainer Klaus Hagleitner die ein oder andere rettende Parade von Aliaksei Kishou und Tobias Alber mehr gewünscht, stellte im selben Atemzug aber fest: „Die Niederlage brauchen wir ganz sicher nicht an den Tormännern festmachen. Meister Krems hat seine Klasse bewiesen.“

Tobias Grothues, der aus Absam nach Schwaz gekommen war, wurde zum Tiroler „Man of the match“ gewählt. Petar Medic, der nach dem Spendier-Ausfall in die Rolle des Leithammels schlüpfte, hätte sich die Auszeichnung auch verdient.