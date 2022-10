Meistertitel für Hellrigl: Viel investiert, alles gewonnen

Telfs – Es dauerte bis zum allerletzten Rennen im niederösterreichischen Kirchschlag, bis die Entscheidung im Kampf um den Meistertitel der MX2-Motocross-Klasse gefallen war. Mit drei Punkten Rückstand war der Telfer Florian Hellrigl in das letzte Renn-Wochenende gegangen – und mit drei Punkten Vorsprung holte er sich am Ende auch den Titel. Bis es freilich so weit war, sollte ihm die eigene Nervosität noch einen Streich spielen ...

Mit seinem bisher größten Titel fand Hellrigls erfolgreiche Saison (sieben Laufsiege) einen würdigen Abschluss – und nächstes Jahr? „Möchte ich den Titel noch einmal verteidigen.“ Der Aufstieg in die nächsthöhere Open-Klasse, in welcher der Sautener Lukas Neurauter in der abgelaufenen Saison Fünfter wurde, ist also noch aufgeschoben. „Aber ich werde bei den Großen reinschnuppern“, peilt der Telfer zudem eine Teilnahme am ADAC MX Masters an. Dafür möchte der hauptberufliche Elektrotechniker seinen Brotberuf vorerst nur noch in Teilzeit ausüben: „Heuer war es an der Grenze, mit Vollzeit arbeiten und sechs Tagen Training in der Woche bleibt nicht mehr viel Zeit übrig.“ Zumindest hat es sich ausgezahlt ...