Sonja Klima soll nach Spanischer Hofreitschule auf Gnadenhof Fuß fassen

Henndorf – Die per Ende November ehemalige Geschäftsführerin der traditionsreichen Spanischen Hofreitschule in Wien, Sonja Klima, soll in Zukunft für den Tiergnadenhof Gut Aiderbichl beruflich tätig werden. Laut einem Bericht der Kronen Zeitung (Sonntagausgabe) soll Klima dort als "Global-Communication-Managerin" für mehr Sponsoren und Unterstützer sorgen, wie Aiderbichl-Chef Dieter Ehrengruber ihr Tätigkeitsfeld in dem Artikel umriss.