Hurrikan „Julia" in Nicaragua auf Land getroffen

Bluefields – Der Hurrikan "Julia" ist am Sonntag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde in Nicaragua auf Land getroffen. Der Tropensturm erreichte in der Früh in der Nähe der Laguna de Perlas die Küste, wie die Wetterbehörde mitteilte. Die Einwohner der Region hatten sich zuvor bereits vorbereitet, hatten Fischerboote festgemacht und noch Einkäufe erledigt.