Sieg für Van der Bellen: Reaktionen der Polit-Spitzen aus Bund und Tirol

Der Bundespräsident wandte sich in einer ersten Reaktion via Social Media an die Wähler und dankte für Teilnahme am Urnengang und Stimme für ihn. Nun gelte es, gemeinsam nach vorne zu schauen und sich ohne Verzögerung wichtigen Themen zu widmen. Allzu viel ändern will er gemäß ersten Äußerungen nicht. Denn die Österreicher hätten ihn ja für seine Amtsführung wiedergewählt. Alle "konstruktiven Kräfte" lud er ein: "Packen wir's gemeinsam an!"