„Sound & Vision“: Internationales Musikfilmfestival in St. Johann

St. Johann i. T. – Eine breite Palette an Musik- und Filmstilen sowie ein attraktives Rahmenprogramm sind geboten, wenn in der Alten Gerberei in St. Johann vom 13. bis 16. Oktober das internationale Festival for Music Films „Sound & Vision“ über die Bühne bzw. über die Leinwand geht. Heuer warten neben Giganten des Rock’n’Roll ein mitreißender Tanzfilm, eine Komödie über einen Radiosender auf hoher See, ein weltberühmtes musikalisches Chamäleon sowie ein Porträt eines irischen Punk-Poeten auf die Besucher. Auf der Leinwand begegnet man einem virtuosen kanadischen Liedermacher ebenso wie einem Provokateur und scharfsinnigen Satiriker. Den Schlusspunkt setzt ein Film über das Harlem Cultural Festival, mit Größen wie Stevie Wonder, Nina Simone, Mahalia Jackson oder B.B. King.