Hoteliers kritisieren und warnen: Politik hat den Sommer verschlafen

Wien – Die Hoteliervereinigung (ÖHV) warnt nach einem Rundruf vor einem „radikalen Aderlass“ in der Branche. Präsident Walter Veit dazu: „Verdrei- oder -vierfachte Energiekosten bringen auch gesunde Unternehmen ins Strudeln.“ Vizepräsident Alexander Ipp ergänzte: „Jedes Gespräch dreht sich nur mehr um steigende Kosten, schlechte Aussichten – und ratlos wirkende Politikerinnen und Politiker.“ Die Lage erinnere an Corona: „Allen war klar, dass Herbst und Winter schwierig werden.

Der Rückfall des BIP von 4,8 Prozent auf 0,2 Prozent sei eine Katastrophe. Dabei solle der Dienstleistungssektor laut WIFO den Fall noch abbremsen: „Bleibt das so, wird der Aufprall weniger hart.“ Die explodierenden Gaskosten in der Stromerzeugung aufzufangen, würde die negativen Effekte der Merit Order auf den Strommarkt samt Milliardengewinnen für politiknahe Energieerzeuger abfedern, so Veit: „Aber das muss jetzt passieren. Die Neuaufstellung des EU-Strommarkts erst Ende 2023, wie Kommissionspräsidentin von der Leyen ankündigt, ist viel zu spät. Stützt die Stromerzeuger jetzt beim Gas-Einkauf, nicht erst irgendwann. Das hilft rasch und kostet einen Bruchteil der derzeitigen Subventions-Exzesse“, fordert der ÖHV-Präsident in einer Aussendung. (TT)