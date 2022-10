Dreimal eins: Roach gewann in souveräner Manier die Tour de Tirol

Söll – Wie schon im Vorjahr war Lauf-Ass Thomas Roach bei der Tour de Tirol eine Klasse für sich. Der Wahl-Tiroler mit britischen Wurzeln gewann am Abschlusstag des dreitägigen Events auch den Pölven Trail und stand damit mit drei Siegen an drei Tagen souverän als Gesamtsieger fest. Den gestrigen gut 23 Kilometer langen Lauf von Söll rund um den Pölven entschied der SK-Rückenwind-Athlet in 1:42:21 Stunden für sich.

In der Gesamtwertung kam Roach auf eine Zeit von 5:46:18 und blieb damit fast eine halbe Stunde vor dem Tschechen Tomas Hudec. Der Deutsche Toni Seewald wurde Dritter. Bei den Damen ging der Pölven Trail in 2:08:51 an die Tschechin Nora Havlinova vor den Deutschen Sonja Kinna und Anja Kobs. Letztere schnappte sich nach den Erfolgen beim Söller Zehner am Freitag und dem Kaisermarathon am Samstag in überlegener Manier den Gesamtsieg in 7:26:41 vor Claudia Sieber (ITA) und Sophia Schnabl (AUT). Besonders erfreulich: Beim Kinderlauf kamen trotz kühlen Wetters 262 junge Läufer bei den Bewerben ins Ziel. (rost)