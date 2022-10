Musik verbindet Generationen: Tiroler Blasmusikanten geehrt

Landeshauptmann und Präsident des Tiroler Blasmusikverbandes Günther Platter (l.) und Obmann Elmar Juen (r.) gratulierten den drei Preisträgern des Blasmusikpreises 2022: der Musikkapelle Pflach, dem Jugendorchester Matrei i. O. sowie der Bundesmusikkapelle Unterlangkampfen. © Land Tirol/Die Fotografen

Innsbruck – Ganz im Zeichen des Blasmusikwesens in Tirol stand der gestrige Tag im Haus der Musik in Innsbruck. Im Beisein von LH Günther Platter (VP), Präsident des Tiroler Blasmusikverbandes, ging der Ehrungstag der Blasmusik über die Bühne. Dabei wurden sowohl der Blasmusikpreis verliehen als auch langjährige, verdiente Musikantinnen und Musikanten sowie Funktionärinnen und Funktionäre ausgezeichnet.

Entgeltliche Einschaltung

„Das Blasmusikwesen genießt in unserem Land einen sehr hohen Stellenwert und ist fester Bestandteil der Tiroler Musiklandschaft. Gemeinsam mit anderen Menschen zu musizieren, war stets auch eine persönliche Leidenschaft“, betonte LH Platter. Auch Elmar Juen, Obmann des Tiroler Blasmusikverbandes, unterstrich die wertvolle Arbeit der Mitglieder: „Die Zahlen sprechen für sich: Mit über 16.000 aktiven Mitgliedern im Tiroler Blasmusikverband und über 300 Musikkapellen ist die Blasmusiklandschaft in Tirol so aktiv und lebendig wie in kaum einer anderen Region. Ganz besonders freut mich dabei, dass sich viele junge Menschen mit Blasmusik identifizieren können und sich mit großer Begeisterung in unseren Kapellen engagieren.“ Das generationsübergreifende Musizieren bereite Freude und fördere den Zusammenhalt. Das sei neben der intensiven Jugendarbeit der Blasmusikkapellen auch der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Tiroler Blasmusikwesens geschuldet, meint Juen.

Den Programmhöhepunkt bildete die Verleihung des Blasmusikpreises 2022, der in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal verliehen wird. Ausgezeichnet wurden in drei verschiedenen Kategorien die Musikkapelle Pflach, die Bundesmusikkapelle Unterlangkampfen und das Jugendorchester Matrei in Osttirol. Seit dem Jahr 2011 werden Musikkapellen im Land Tirol für herausragende Leistungen mit diesem Preis bedacht. Neben den zwei bestehenden Kategorien – für die Leistungsstufen A und B sowie für die Leistungsstufen C und D – wurde im Jahr 2019 die dritte Kategorie „Jugendblasorchester“ aus der Taufe gehoben. Der Preis ist mit jeweils 2500 Euro in jeder Kategorie dotiert.

Zudem wurden in diesem Jahr 43 Verdienstzeichen in Gold für 60-jährige Mitgliedschaften, sieben Verdienstmedaillen in Gold für 70-jährige Mitgliedschaften, eine Verdienstmedaille in Gold für 75-jährige Mitgliedschaft sowie 20 Verdienstzeichen in Gold und sechs Verdienstkreuze in Silber für langjährige Funktionärstätigkeiten sowie drei Ehrennadeln in Gold verliehen.