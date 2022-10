Schicksal Scheusal: Musical „Der Glöckner von Notre Dame“ in Wien

Wien – Die österreichische Erstaufführung des bis dato in Deutschland und in den USA (fern des Broadway, wohlgemerkt) erfolgreichen Disney-Musicals „Der Glöckner von Notre Dame“ verspricht „ein Bühnenerlebnis für Jung und Alt“, heißt es vorab von den Vereinigten Bühnen Wien.

Mit viel Zwischenapplaus und Standing Ovations bedachte am Samstag das zahlreich ins Ronacher geströmte Premierenpublikum diese mit allem Musical-Bombast, einigen guten Stimmen, Alan Menkens etwas belanglosen Melodien und viel Spätmittelalter-Kolorit ausgestattete Großproduktion.

Eher frei ist dabei der Umgang mit Viktor Hugos grandiosem, 1831 erschienenen Roman um die berühmte Pariser Kathedrale und deren missgestalteten Bewohner Quasimodo. Die Freunde dieses aus der Gesellschaft ausgeschlossenen Buckligen, in Wien kraftvoll und berührend verkörpert von David Jakobs, sind anfänglich nur die berühmten Wasserspeier und Steinfiguren von Notre Dame. In graue Kutten gehüllt, zeigen hier bemerkenswerte SängerInnen vom Chorverband Österreich ihr Können.

Auf der wandelbaren Bühne (Alexander Dodge), immer wieder dominiert von einem riesigen Glockenstuhl, begeistert stimmlich wie darstellerisch auch Andreas Lichtenberger als ambivalenter Erzdiakon Frollo, der der schönen Esmeralda verfallen ist, diese verfolgen und töten lässt, was schlussendlich Quasimodo dazu bringen wird, Frollo vom Glockenturm zu stoßen.

Abla Alaoui, zuletzt in „Miss Saigon“ erfolgreich, gibt glaubhaft, fein gestimmt und mit erkennbarem „Herz“ für den gequälten Quasimodo die Esmeralda. Auch in den Duettszenen mit ihrem Geliebten Hauptmann Phoebus (Dominik Hees) entsteht Gefühl, trotz der von Michael Kunze äußerst uninspiriert ins Deutsche übertragenen Liedtexte. Düster, romantisch und mit viel orchestralem Schmelz, den das Orchester der Vereinigten Bühnen Wien unter Michael Römer verströmt, bietet dieser üppige „Glöckner“ alles, was Musical-Fans begehren.