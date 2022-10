Knapp fünf Millionen Menschen aus der Ukraine in OECD-Länder geflohen

Paris, Kiew, Moskau – Knapp fünf Millionen Menschen sind nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bis Mitte September aus der Ukraine in OECD-Staaten geflohen. Der Angriffskrieg Russlands habe eine historische Massenflucht verursacht, hieß es in einem am Montag in Paris veröffentlichten Bericht. Zu den 38 OECD-Staaten gehören neben den EU-Ländern beispielsweise auch die USA, Kanada und Japan.

In der EU gilt seit einigen Monaten eine Richtlinie für den Fall eines "massenhaften Zustroms" von Vertriebenen. Der Schutz gilt zunächst für ein Jahr, kann jedoch um insgesamt zwei weitere Jahre verlängert werden. Ein langwieriges Asylverfahren ist damit nicht nötig. Zudem haben die Schutzsuchenden unmittelbar unter anderem das Recht auf Sozialleistungen, Bildung, Unterkunft sowie auf eine Arbeitserlaubnis. Laut OECD nahm der Großteil der Flüchtlinge diesen vorübergehenden Schutz in Anspruch.

Insgesamt schätzt die Organisation, dass die Kosten für die Versorgung von Flüchtlingen aus der Ukraine für die europäischen OECD-Länder etwa 26,6 Milliarden Euro im Jahr 2022 ausmachen wird. Darin sind Wohn-, Ausbildungs- und Gesundheitskosten inkludiert. Deutschland mit 6,8 Milliarden Euro und Polen mit 5,2 Milliarden Euro würden schätzungsweise knapp die Hälfte der gesamten Kosten zu tragen haben. Die höchsten Ausgaben pro Flüchtling werden jedoch in der Schweiz (13.452 Euro), Belgien (12.626 Euro) und Luxemburg (12.487 Euro) erwartet, während die niedrigsten Pro-Kopf-Kosten in Ungarn (1.730 Euro), Griechenland (2.707 Euro) und Rumänien (3.012 Euro) zu finden seien.

Zwischen Jänner und Dezember 2021 - vor Ausbruch des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine - habe die Zahl der in die westlichen Industrienationen Eingewanderten nach einem Rückgang während der Corona-Pandemie wieder deutlich zugelegt. In diesem Zeitraum wanderten knapp fünf Millionen Menschen in OECD-Staaten ein. Das sei ein Anstieg von 22 Prozent im Vergleich zum Corona-geprägten Jahr 2020, in dem die Migrationsbewegungen stark zurückgegangen waren. Die Familienmigration sei auch 2021 die größte Zuwanderungskategorie geblieben. Mehr als vier von zehn Einwanderer gehörten dieser Gruppe an.