Autos stießen auf Tiroler Straße in Strass im Zillertal zusammen

Strass im Zillertal – Am Montagvormittag sind in Strass im Zillertal zwei Autos kollidiert, ein Mann wurde dabei verletzt. Gegen 9.45 Uhr war ein 45-Jähriger mit seinem Pkw auf der Tiroler Straße in Richtung Westen unterwergs. Gleichzeitig fuhr ein 66-Jähriger mit seinem Pkw von der Achenseestraße auf die Tiroler Straße auf. Nach der Abfahrtsrampe stießen die beiden Wagen zusammen.