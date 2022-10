Reisebus an Grenze kontrolliert: Polizei entdeckte haufenweise falsche „50er“

Kiefersfelden – Die deutsche Bundespolizei hat am Sonntag im Rahmen von Grenzkontrollen auf der A93 bei Kiefersfelden einen Tunesier festgenommen, der jede Menge „Blüten“ in seinem Reisegepäck mitführte. Es handelte sich ausschließlich um gefälschte 50-Euro-Scheine. Nach ersten Erkenntnissen sollte insgesamt Falschgeld in Höhe von 9000 Euro in den Verkehr gebracht werden.