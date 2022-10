Innsbrucker Verschönerungsverein: Unermüdlicher Einsatz – seit 1881

Der IVV um Obmann Hermann Hell geht ins 142. Jahr (!) seiner Vereinsgeschichte – und war in den letzten Wochen und Monaten aktiv wie eh und je, was den Erhalt von Innsbrucks Kulturdenkmälern, eines umfangreichen Wegenetzes sowie der über 600 eleganten grünen Ruhebänke im Stadtgebiet betrifft: Ein wichtiges Projekt war etwa die Restaurierung der bekannten „Geographensäule“ im Waltherpark, die Fachmann Peter Kuttler im Sommer abgeschlossen hat. Der 1878 an die Stadt übergebene Obelisk, versehen mit meteorologischen Apparaten und geographischen Daten, erstrahlt nach über 200 Stunden Arbeitsaufwand wieder in neuem alten Glanz. Den Großteil der Kosten von ca. 20.000 Euro trug der Tourismusverband Innsbruck, dessen früherer Obmann Karl Gostner sich hier stark eingesetzt hatte. Die Firma Miller Optik spendete ein Barometer, die Wetterfahne gestaltete Georg Amort.