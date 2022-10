Ein historischer und ein tschechischer Triumph im Zillertal

Die Damen vom ASVÖ Pamhagen, an Nummer 3 gesetzt, gewannen als erstes österreichisches Team den Europacup.

Mayrhofen – Es war eine Woche, die ganz im Zeichen des norwegischen Weltmeisters Magnus Carlsen stand. Der 31-Jährige ragte beim Vereins-Europacup in Mayrhofen unter 500 Schachspielern, darunter 127 Großmeister und sieben aus den Top 21, hervor und war nicht zu schlagen: Vier Siege und zwei Remis lautete die Bilanz des seit 2013 an der Spitze stehenden Manns aus Tönsberg. Allerdings: Sein Team Offerspill belegte Rang 7 hinter Turnierfavorit CSU ASE Superbet (ROM), wo auch Carlsens Vorgänger Viswanathan Anand gemeldet war. Der Inder holte am Sonntag seinen zweiten Sieg (daneben eine Niederlage, 2 Remis), während Novy Bor Chess Club den Gesamtsieg feierte. Für die Tschechen war auch der 34-jährige Kärntner Markus Ragger im Einsatz (zwei Siege, ein Remis).