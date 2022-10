Landnutzung kann Hitzeinseln in Städten verstärken oder mildern

Die Angaben stammen aus dem Projekt „Lucretia" (The role of Land Use Changes on the development of intra-urban heat islands), für das Landnutzungs- und Landbedeckungsdatenquellen in Stadtklimamodelle integriert wurden, um ihren Einfluss auf die Temperaturänderung für Wien und Graz zu bewerten. Es wurde an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) von der Fachabteilung Stadtmodellierung durchgeführt und lief von 2019 bis 2022, finanziert vom Austrian Climate Research Program (ACRP) des Klima und Energiefonds. Die Analyse der innerstädtischen Temperaturänderungen anhand von historischen Landnutzungsdaten, Computermodellen und Messdaten von privaten Wetterstationen soll eine Grundlage für nachhaltige Stadtplanung zu schaffen.