Grenztunnel Füssen von Mittwoch bis Freitag in der Nacht gesperrt

Reutte – Wie die südbayrische Autobahn GmbH in einer Aussendung mitteilte, müssen sich Autofahrer auf eine Sperre des Grenztunnels Füssen einstellen. Grund der Sperre ist eine turnusmäßige Prüfung des Bauwerks. Diese findet jeweils in der Nacht am Mittwoch und Donnerstag statt, zwischen 20 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Während dieser Zeiten ist der Tunnel in beide Fahrtrichtungen nicht befahrbar.