Arbeitswelt im Wandel: „Ein Tischfußballtisch und Obstkorb reichen nicht“

So macht Arbeit Spaß: Junge Menschen wollen in ihren Jobs mitgestalten.

Lena Marie Glaser: Dieses Vorurteil hört man oft von älteren Führungskräften. Aus meiner Forschung und Beratungspraxis weiß ich: Es stimmt so generell einfach nicht. Die junge Generation will eben anders arbeiten. Sie wünscht sich Rahmenbedingungen, die zu ihren Wünschen und Werten passen. Wenn Leute diese Jobs finden, in denen sie sich wohlfühlen, sind sie auch bereit, zu leisten und arbeiten gerne.