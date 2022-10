Zigarettendieb in Kufstein wehrte sich mit Schlägen gegen Festnahme

Kufstein – In Kufstein hat am Dienstagmittag ein 23-Jähriger Zigaretten aus einer Trafik gestohlen und später gegenüber Beamten randaliert. Der Mann stieß im Zuge des Raubes gegen 13.35 Uhr die Trafikantin weg und flüchtete zu Fuß in Richtung Stadt. Die Polizei konnte nach Auswertung der Videoüberwachung um 15.46 Uhr den Mann im Bereich des Stadtparks anhalten.