Zum Uni-Jubliäum „Upcycling-Taschen“ aus Fahnen

Innsbruck – Gemeinsam mit der ibis acam Bildungs GmbH und der Lebenshilfe Tirol hat die Universität Innsbruck Planen und Stoffe von Fahnen und Bannern rund um das 350-Jahr-Jubiläum der Uni (2019) auf originelle Weise wiederverwertet: Aus den Materialien, insgesamt rund 10.000 m², wurden handgefertigte „Upcycling-Taschen“ hergestellt. Der Arbeitsstandort Sillside der Lebenshilfe und die Jugendlichen des Zweiges VIA AusbildungsFit von ibis acam haben je die Hälfte der Produkte gefertigt. Knapp 650 Unikate, darunter Turnbeutel, Umhängetaschen und Geldbörsen, stehen zum Verkauf. Erhältlich sind sie noch am heutigen Mittwoch sowie morgen Donnerstag zwischen 10 und 14 Uhr im „Uni-Pop-up-Store“ am Campus Innrain (gegenüber UBI-Chat). Der Gewinn aus dem Verkauf geht an die Partnerorganisationen. (TT)