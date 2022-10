EU klagt Tirol wegen mangelnder Maßnahmen in Natura-2000-Gebieten

Innsbruck – Überraschend kommt die Einleitung der Klage nicht. Konkret geht es um die Natura-2000-Schutzgebiete, die im gemeinschaftlichen EU-Interesse stehen. Österreichweit gibt es rund 281, 18 davon in Tirol. Darunter die gesamte Isel sowie Teile der Schwarzach und des Kalserbachs in Osttirol. Das Vertragsverletzungsverfahren betrifft neben Tirol auch andere Bundesländer. Mit dem Schutzgebietsnetz Natura 2000 sollen die natürlichen Lebensräume gefährdeter wild lebender heimischer Pflanzen- und Tierarten dauerhaft in Europa gesichert werden.