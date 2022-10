Bayern, Napoli und Brügge wollen heute den Aufstieg fixieren

Ein Sprung ins Glück? Der Spanier Ferran Jutglà (Club Brügge) ragt aktuell beim Überraschungteam der Königsklasse heraus. © AFP

Innsbruck – Drei Teams haben heute den Matchball vor der (breiten) Brust: Sowohl der FC Bayern München (Gruppe C) als auch der SSC Napoli (Gruppe A) sowie Überraschungsteam Club Brügge (Gruppe B) könnten heute bereits den Aufstieg in die K.-o.-Phase fixieren.

Napoli (gegen Ajax Amsterdam) und Brügge (gegen Atlético Madrid) haben es in der eigenen Hand, bei den Bayern (gegen Viktoria Pilsen) müssten auch Barcelona und Inter Mailand im Parallelmatch mitspielen, um den Aufstieg schon nach vier Runden zu fixieren. Der FC Barcelona steht dagegen schon unter Druck. Während die Katalanen die heimische Liga mit sieben Siegen, einem Remis und 20:1-Toren nach acht Runden anführen, stehen in der Königsklasse erst drei Punkte auf dem Konto. „Wir sind in einer schwierigen Lage. In der Champions League haben wir jetzt drei Endspiele“, erklärte Trainer Xavi, dessen Team sich für die 0:1-Niederlage bei Inter revanchieren muss, um ein Abrutschen in die zweitklassige Europa League – so wie im Vorjahr – zu vermeiden.

‍⚽ Champions League, 4. Runde 🟢 Mittwoch: Gruppe A: 18:45 Uhr: SSC Napoli - Ajax Amsterdam, 21:00 Uhr: Glasgow Rangers - Liverpool

18:45 Uhr: SSC Napoli - Ajax Amsterdam, 21:00 Uhr: Glasgow Rangers - Liverpool Gruppe B: 18:45 Uhr: Atletico Madrid - Club Brügge, 21:00 Uhr: Bayer Leverkusen - FC Porto

18:45 Uhr: Atletico Madrid - Club Brügge, 21:00 Uhr: Bayer Leverkusen - FC Porto Gruppe C: 21:00 Uhr: FC Barcelona - Inter Mailand, 21:00 Uhr: Viktoria Pilsen - Bayern München

21:00 Uhr: FC Barcelona - Inter Mailand, 21:00 Uhr: Viktoria Pilsen - Bayern München Gruppe D: 21:00 Uhr: Sporting Lissabon - Olympique Marseille, 21:00 Uhr: Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt 📺 Alle Spiele werden live auf Sky übertragen.

Die Münchner befinden sich indes ersatzgeschwächt auf Rekordjagd. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann hat die vergangenen zehn Gruppenspiele jeweils gewonnen, so eine Erfolgsserie schafften zuvor nur Real Madrid (zweimal) und der FC Barcelona. Elf Siege in Serie bejubelte noch kein Verein. Allerdings stiegen gestern einige Stars nicht in den Bus nach Pilsen: Beim Abschlusstraining fehlten neben dem mit Corona infizierten Jamal Musiala auch Kapitän Manuel Neuer (Prellung am Schultereckgelenk), Matthijs de Ligt (muskuläre Probleme an der Hüfte), Alphonso Davies (Schädelprellung) und Serge Gnabry (Kapselverletzung am Knie). Lucas Hernández und Bouna Sarr fallen ohnehin schon länger aus.

Ein unerwartetes Bild zeigt die Tabelle der Gruppe B mit Brügge (9 Punkte) als souveränem Spitzenreiter vor Porto, Leverkusen und Atlético Madrid (je 3). Nach der 0:2-Niederlage in Belgien will Atlético in Madrid zurückschlagen. „Wir werfen noch nicht das Handtuch. Es gibt noch drei Spiele“, betonte Trainer Diego Simeone. In Leverkusen hofft Xabi Alonso auf einen ebenso guten Einstand in der Champions League wie in der Bundesliga. Bayer hatte sich nach dem 0:2 in Porto vor einer Woche von Gerardo Seoane getrennt, unter Xabi Alonso gab es am Samstag einen 4:0-Erfolg gegen Schalke. „Wir brauchen eine Top-top-Leistung“, sagte der Baske – und erinnerte damit in seinen Worten auch frappant an seinen „Lehrmeister“ Pep Guardiola.

In der ausgeglichenen Gruppe D ist die vom Oberösterreicher Oliver Glasner trainierte Frankfurter Eintracht in London gegen Tottenham gefordert. Tabellenführer Sporting Lissabon empfängt Olympique Marseille. (t.w.)

