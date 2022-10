Festnahmen nach Explosion auf Krim-Brücke, Putin bereit für Gaslieferung

Die Brücke wurde von der Explosion schwer beschädigt. © APA/AFP

Kiew, Moskau – Wegen der Explosion auf der für Moskau wichtigen Krim-Brücke sind acht Personen festgenommen worden. Es handle sich um fünf Russen sowie um drei Bürger der Ukraine und Armeniens, meldete die Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch unter Berufung auf den russischen Geheimdienst FSB. Die Internationale Atom-Energieagentur meldete indes, dass das AKW Saporischschja wieder von der externen Stromversorgung abgeschnitten sei. Russland blockiert laut Betreiber den Dieseltransport.

Russland sieht ukrainischen Geheimdienst hinter Anschlag

Der Anschlag auf die Krim-Brücke sei vom ukrainischen Militärgeheimdienst organisiert worden, teilte der FSB-Pressedienst mit. Namentlich wird dessen Direktor Kyrylo Budanow als Organisator genannt. Der Sprengsatz sei von der Ukraine über Bulgarien, Georgien und Armenien nach Russland gebracht worden. Nach eigenen Angaben hat der FSB ukrainische Angriffe in Moskau und der westrussischen Stadt Brjansk verhindert.

Die ukrainische Führung wies die russischen Ermittlungen zurück. Die gesamte Tätigkeit des FSB und des Untersuchungsausschusses seien Unsinn, sagte Andrij Jussow, der Sprecher des Innenministeriums in Kiew, dem ukrainischen Sender Suspilne zufolge. Der FSB und Untersuchungsausschuss dienten nur dem Putin-Regime, sagt Jussow mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Daher werden wir ihre nächsten Äußerungen definitiv nicht kommentieren."

Russland macht den ukrainischen Geheimdienst für den Anschlag verantwortlich. © APA/AFP/Satellite image ©2019 Maxar Tech/HANDOUT

Putin hatte bereits unmittelbar nach der Explosion den ukrainischen Geheimdienst verantwortlich gemacht und Luftangriffe auf ukrainische Städte angeordnet. Am Montag kam es infolge dessen zu umfangreichem Raketenbeschuss unter anderem auch auf die Hauptstadt Kiew, die nach einer ersten Offensive zu Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar weitgehend verschont geblieben war.

Die 19 Kilometer lange Krim-Brücke führt über die Straße von Kertsch, eine Meerenge zwischen dem Schwarzen und dem Asowschen Meer. Das Prestigeprojekt Putins war 2018 vier Jahre nach Russlands völkerrechtswidriger Annexion der Krim eröffnet worden. Für Moskaus Kriegseinsatz in der Ukraine spielt die Brücke eine entscheidende Rolle, denn über sie wird vom russischen Festland ein erheblicher Teil des Nachschubs für die Soldaten auf der Krim und in der größtenteils besetzten südukrainischen Region Cherson geliefert. Die Krim war in den vergangenen Monaten wiederholt Ziel ukrainischer Gegenangriffe.

Putin: Russland zu Lieferung weiterer Gasmengen im Winter bereit

Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach den Lecks an der Ostsee-Pipeline Nord Stream Gaslieferungen durch den noch betriebsfähigen Strang der Pipeline Nord Stream 2 angeboten. "Man muss nur den Hahn aufdrehen", sagte Putin am Mittwoch bei einem Auftritt auf der russischen Energiewoche in Moskau. Putin schloss aber Länder mit Preisdeckeln von Energielieferungen aus.

"Russland wird nicht gegen den gesunden Menschenverstand handeln und für das Wohlergehen anderer bezahlen", sagte Putin. "Wir werden keine Energieressourcen an Länder liefern, die ihre Preise begrenzen."

Die EU hatte in der vergangenen Woche angesichts von Putins seit mehr als siebeneinhalb Monaten andauerndem Krieg gegen die Ukraine formal weitere Russland-Sanktionen beschlossen, darunter einen Ölpreisdeckel. Moskau reagierte bereits da mit Drohungen, die eigenen Ölexporte umzuleiten. Putin warnte nun zudem, durch eine solche Preisbremse werde sich das Investitionsklima weltweit verschlechtern.

Explosionen beschädigten Pipelines

An den beiden Röhren von Nord Stream 1 und einer Röhre von Nord Stream 2 in der Ostsee waren nach Explosionen Ende September schwere Beschädigungen entdeckt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten sich mindestens zwei Detonationen ereignet, die zu vier Lecks führten. Unter anderem die EU, die NATO sowie Sicherheitskreise hatten schon unmittelbar darauf von Sabotage als Ursache gesprochen.

Putin sprach von einem internationalen Terroranschlag gegen die Pipelines. "Es gibt keinen Zweifel, das ist ein Akt internationalen Terrorismus, ein zutiefst gefährlicher Präzedenzfall", sagte er. Ziel sei es, die Beziehungen zwischen der EU und Russland endgültig zu zerreißen und Europa zu schwächen. Als mutmaßliche Profiteure der Sabotage bezeichnete Putin unter anderem die USA. Bereits zuvor hatte der Kremlchef den Westen für die Lecks verantwortlich gemacht.

Russland drängt auf Inbetriebnahme von Nord Stream 2

Russland hatte Anfang September die Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 mit dem Verweis auf technische Probleme eingestellt, die angeblich wegen der Sanktionen nicht zu beheben seien. Die fertig gestellte, aber nicht zertifizierte und nie in Betrieb genommene Leitung Nord Stream 2 liegt wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine auf Eis. Russland drängt seit Monaten auf die Inbetriebnahme.

Drei der Nord Stream-Pipelines sind beschädigt. Damit ist nur noch ein Strang von Nord Stream 2, der eine Jahreskapazität von 27,5 Milliarden Kubikmetern hat, funktionsfähig. Russland könne die Lieferungen für die beschädigte Nord-Stream-Pipeline zum Schwarzen Meer umleiten, um in der Türkei einen wichtigen europäischen Gasknotenpunkt zu schaffen, erklärte Putin.

Zudem kündigte Putin an, seine Produktion und seinen Export von Erdöl bis 2015 auf dem gegenwärtigen Niveau zu halten. Trotz der Sanktionen des Westens werde Russland seine weltweit führende Position auf dem Energiemarkt nicht aufgeben, sagte Putin.

Er begrüßt die Ankündigung der OPEC+ in der vergangenen Woche, die Produktion zu drosseln, um so die Ölpreise stabil zu halten. Russland beabsichtige, weiterhin mit der von Saudi-Arabien geführten OPEC-Gruppe zusammenzuarbeiten.

Explosionen in Cherson

In der von russischen Truppen besetzten Stadt Cherson im Süden der Ukraine waren nach russischen Medienberichten am Mittwoch fünf Explosionen zu hören. Nach inoffiziellen Informationen seien Luftverteidigungssysteme gestartet worden. Cherson ist der Verwaltungssitz der gleichnamigen Region und eine der ersten Städte, die in der russischen Invasion fielen. Die Region Cherson wurde wie die Regionen Saporischschja, Luhansk und Donezk kürzlich von Russland annektiert, was international nicht anerkannt wird.

Bei den russischen Raketenangriffen in den vergangenen zwei Tagen sind nach ukrainischen Angaben rund 30 Prozent der Energieanlagen des Landes getroffen worden. Das russische Militär missachte internationale Regeln, sagte der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko dem US-Sender CNN. "Sie kümmern sich nicht um irgendwelche internationalen Vereinbarungen oder Konventionen." Er fügte hinzu: "Wir senden diese Botschaft an unsere Partner: Wir müssen den Himmel schützen."

Caritas: Russische Luftschläge erschweren Hilfe Kiew, Moskau, Wien – Caritas und Rotes Kreuz melden am Mittwoch, dass die verstärkten russischen Luftangriffe auf die Ukraine die Hilfsarbeit erschwere. Tausende Menschen seien von der Wasser- und Energieversorgung abgeschnitten, Schulen seien geschlossen und der öffentliche Verkehr liege still, so die Caritas in einer Aussendung. Die Raketenangriffe hätten auch das Rote Kreuz gezwungen, ihre Hilfsprogramme für zwei Tage zu reduzieren, sagte Einsatzleiter Jürgen Högl gegenüber Ö1. Die humanitäre Situation in der Ukraine spitzt sich laut Caritas-Präsident Michael Landau zu. "Klar ist: Mit weiteren und verstärkten Angriffen steigt der Bedarf an Hilfe enorm", erklärte Landau am Mittwoch in einer Aussendung. Das beschädigte Stromnetz der Ukraine könne zu einem "harten Winter" führen, erwartet sich Högl: "Die Stromknappheit macht sich bemerkbar. Wir haben hier in Kiew auch seit gestern Stromabschaltungen temporärer Natur." Bei den russischen Raketenangriffen auf zahlreiche Städte in der ganzen Ukraine in den vergangenen zwei Tagen sind nach ukrainischen Angaben rund 30 Prozent der Energieanlagen des Landes beschädigt worden. Das Rote Kreuz würde Heizkosten übernehmen und Notunterkünfte für Binnenflüchtlinge winterfest machen. Die ukrainische Bevölkerung decke sich mit Heizgeräten, Decken und Lebensmittel ein, beobachtete Högl. Besonders die Sicherheit der Mitarbeiter von humanitären Hilfsorganisationen müsse gewährleistet werden, forderte die Caritas. "In der jetzigen Situation gilt es vor allem sicherzustellen, dass Mitarbeiter*innen von Hilfsorganisationen ein sicherer Zugang zu den Menschen in den betroffenen Gebieten ermöglicht wird, damit sie weiterhin die dringend notwendige lebensrettende Hilfe leisten können. Hilfslieferungen müssen weiterhin bei den Menschen ankommen können", ergänzte Caritas-Generalsekretär Andreas Knapp. Russland hatte mit schweren Luftschlägen auf die Zerstörung der Kertsch-Brücke am Samstag, die die Krim mit Russland verbindet, reagiert.

Rüstungslieferungen aus USA und Deutschland

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow dankte in der Nacht auf Mittwoch für Rüstungslieferungen aus den USA und Deutschland. "Eine neue Ära der Luftverteidigung" habe in der Ukraine begonnen, schrieb Resnikow auf Twitter. Das Luftabwehrsystem IRIS-T aus Deutschland sei bereits angekommen. Raketenwerfersysteme des Typs Nasams aus den USA seien unterwegs. Zudem seien vier zusätzliche HIMARS-Raketenwerfer aus den USA in der Ukraine eingetroffen.

Die USA haben laut dem Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) der Ukraine vom 4. August bis 3. Oktober gut 52 Mrd. Euro an militärische, finanzielle und humanitäre Hilfe zugesagt. Die europäischen Länder und EU-Institutionen weiteten ihr Engagement in diesem Zeitraum nur um rund 1,4 Mrd. Euro aus, womit die Gesamtsumme den Angaben nach auf knapp 29 Mrd. Euro steigt. "Die USA engagieren sich jetzt beinahe doppelt so stark wie alle EU-Länder und die EU-Institutionen insgesamt", sagte IfW-Experte Christoph Trebesch.

Iranische Kampfdrohnen, AKW erneut mit Notstrom

Bei seinen massiven Raketenangriffen setzte Russland auch iranische Kampfdrohnen ein. Die unbemannten Flugkörper, die sogenannten Kamikazedrohnen vom Typ Shahed seien langsam und flögen sehr niedrig, wodurch sie für die Flugabwehr leicht zu treffen seien, teilte das britische Verteidigungsministerium in London am Mittwoch mit. Allerdings bestehe eine "realistische Möglichkeit", dass Russland mit dem Einsatz mehrerer Drohnen zugleich einigen Erfolg gehabt habe, hieß es unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse weiter.

Das Atomkraftwerk Saporischschja werde wieder über seine Notfall-Dieselgeneratoren versorgt, schrieb IAEA-Chef Rafael Grossi am Mittwoch auf Twitter. Die russische Seite blockiert allerdings nach ukrainischen Angaben am Mittwochvormittag einen Dieseltransport zum von russischen Truppen besetzten AKW. Einem Konvoi von Tankfahrzeugen sei die Zufahrt verwehrt worden, teilte der AKW-Betreiber Energoatom mit.

Eine wie von Grossi geforderte Sicherheitszone rund um das AKW Saporischschja kann russischen Angaben zufolge erst eingerichtet werden, wenn die Frontlinie 100 Kilometer weit entfernt ist, zitierte die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti den von Russland eingesetzten Statthalter der südukrainischen Region, Jewgeni Balizki.

Russland rekrutiert Soldaten im Gefängnis

Nach der Rekrutierung von Gefangenen für russische Söldnertruppen wirbt nun auch die reguläre russische Armee laut Bürgerrechtlern und Medien Soldaten für den Ukraine-Krieg im Gefängnis an. "Seit Ende September hat das Verteidigungsministerium mit der Anwerbung von Verurteilten begonnen", teilte das Internetportal Waschnyje Istorii am Dienstag mit.

Das kremlkritische Medium berichtete von Besuchen der Militärs in Strafkolonien im Gebiet Rjasan bei Moskau und in Stawropol im Nordkaukasus. Zuvor hatten bereits die Bürgerrechtler von Gulagu.net über Abwerbungsversuche im Gebiet Nischni Nowgorod berichtet.

Bereits seit Sommer wirbt die vom Putin-Vertrauten Jewgeni Prigoschin finanzierte Söldnertruppe "Wagner" Strafgefangene für den Einsatz in der Ukraine an. Auf einem in sozialen Netzwerken verbreiteten Video ist mutmaßlich Prigoschin selbst zu sehen, der vor Gefangenen auftritt und ihnen die Freilassung verspricht, wenn sie sich für ein halbes Jahr als Söldner in der Ukraine verpflichten.

Nach Angaben von Waschnyje Istorii versprechen auch die Generäle der regulären Armee den Gefangenen ihre Freilassung nach dem Einsatz. Diese sollen in einer Spezialeinheit, genannt "Sturm" zum Einsatz kommen. Das Verteidigungsministerium rekrutiert demnach gezielt unter Häftlingen, die früher in den Sicherheitsorganen gedient haben und womöglich über Kampferfahrung verfügen. (APA/dpa)