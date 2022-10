Eröffnung im November: Neue Silvretta Therme in Ischgl auf der Zielgeraden

Ischgl – Eis, Wasser, Dampf. Was nach drei simplen Aggregatzuständen klingt, weiß man in der neuen Silvretta Therme in Ischgl gekonnt in Szene zu setzen. Nach einer intensiven Bauphase über drei Jahre hinweg und Errichtungskosten, die sich aktuell auf rund 75 Millionen Euro belaufen, neigt sich das lang ersehnte Bauprojekt schließlich dem Ende zu. Und steht damit vor einem vielversprechenden Anfang.