Teenager stahlen Auto in Kufstein: Von Polizei beim Sprayen erwischt

Kufstein, Innsbruck – Zwei Jugendliche haben am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in Kufstein ein Auto gestohlen – der 19-Jährige hatte keinen Führerschein, seine 15-jährige Begleiterin war dafür noch zu jung. Die beiden machten sich auf den Weg nach Innsbruck. Am Nachmittag wurden die Teenager von einer Streife der Polizeiinspektion Neu Arzl dabei erwischt, wie sie das Auto mit roter Farbe besprühten.