„Triangle of Sadness“: Eine Reise in seichte Gewässer

Innsbruck – Ruben Östlund hat in der Pandemie eine Fake-Kreuzfahrt unternommen. Gedreht hat er „Triangle of Sadness“ nämlich zu einem Gutteil in seinem Heimatland Schweden (und ein wenig auf der Onassis-Jacht in Griechenland). Auch die Palme, die er in Cannes für seine Farce erhalten hat, ist nicht echt, sondern golden. Nach der bissigen Kunstmarktsatire „The Square“ (2017) hat er nun also zwei glänzende Palmen im Regal stehen. Verdient ist die zweite allerdings nicht.