Dachgleiche gefeiert: Jenbacher Tratzbergsiedlung nimmt neue Form an

Jenbach – Die Bauarbeiten für die Modernisierung der Tratzbergsiedlung in Jenbach laufen laut der Neuen Heimat Tirol (NHT) nach Plan. Diese Woche wurde die Dachgleiche beim ersten Abschnitt gefeiert. In den nächsten Jahren entstehen am Areal rund 500 neue Wohnungen. Die NHT investiert dafür rund 97 Millionen Euro.