Zwei tödliche Arbeitsunfälle in der Steiermark und Kärnten

St. Anna am Aigen – Ein 28-jähriger Saisonarbeiter aus Rumänien ist bei einem Arbeitsunfall tödlich verunglückt. Der Mann war am Mittwochnachmittag in St. Anna am Aigen (Bezirk Südoststeiermark) bei Gartenarbeiten in einen Teich gestürzt und ertrunken. Er hatte Grasschneidearbeiten mit einer Motorsense in der Nähe des Bewässerungsteichs eines landwirtschaftlichen Betriebes durchgeführt.