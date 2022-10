Ötztaler Heimatmuseum: Heimat wird im Ötztal neu definiert

Längenfeld – Im neu eröffneten Ötztaler Heimatmuseum wurde den Sommer über das Thema „Heimat“ von verschiedensten Seiten beleuchtet. „Heimat ist nichts Gemütliches“ betitelte die Mieminger Historikerin Maria Heidegger den 1. Teil des Doppelbandes. Seit Kurzem liegt der 2. Teil mit dem Titel „Hoamatle. Heumahd. Heimat“ auf. Der Sautner Archäologe Thomas Bachnetzer stellt einige der wichtigsten Funde vor und legt damit auch die Grundlage für eine Dauerausstellung im Turmmuseum Oetz. Historiker Michael Span hat die Geschichte des über 600 Jahre alten Turms in Oetz sowie der bis zu 500 Jahre alten Wohnhäuser in Lehn unter die Lupe genommen. Die Bauhistorikerinnen Barbara Lanz und Sonja Mitterer haben die Gebäude im Ötztaler Heimat- und Freilichtmuseum beforscht. Edith Hessenberger blickt auf die Berglandwirtschaft und Kulturwissenschafterin Annemarie Hofer widmet sich dem Flachs. Historiker Wolfgang Meixner nimmt sich schließlich des Heimatbegriffs an. (TT)