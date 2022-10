Vor Wildkamera posiert: Bär ließ sich in Brandenberg blicken

Brandenberg – Er wühlt mit Tatze und Nase in der Erde, sucht Futter. Ein Bär wurde am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr von einer Wildkamera in Brandenberg nahe dem Kaiserhaus (Pinegg) fotografiert. Nicht die erste Sichtung im Gebiet. Im Juni wurden Bären in Langkampfen und Thiersee nachgewiesen. Beim Land Tirol geht man davon aus, dass es sich in allen drei Fällen um dasselbe Individuum handelt. Genetischen Nachweis gibt es keinen, nur einzelne Risse.