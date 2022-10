Positive Schneekontrolle: Grünes Licht für den Weltcup-Auftakt in Sölden

Sölden - Dem traditionellen alpinen Weltcup-Auftakt in Sölden steht nichts mehr im Wege: Nach einer positiven Schneekontrolle am Donnerstag am Rettenbachferner in Sölden durch Markus Mayr (FIS-Renndirektor Frauen), Janez Hladnik (FIS-Renndirektor Männer), Mario Reiter (ÖSV), Streckenchef Isidor Grüner und Rennleiter Rainer Gstrein gab es grünes Licht für das nächstwöchige Weltcup-Opening am 22. und 23. Oktober.