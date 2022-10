Wiltener zünden wieder ein Feuerwerk der Blasmusik

Die Konzerte der Stadtmusikkapelle Wilten garantieren seit vielen Jahren Blasmusik in höchster Perfektion.

Innsbruck – Die Konzerte der Stadtmusikkapelle Wilten garantieren seit vielen Jahren Blasmusik in höchster Perfektion. Ein besonderer Höhepunkt ist dabei das „Feuerwerk der Blasmusik“, das jedes Jahr aufs Neue musikalische Leckerbissen bietet. Am Donnerstag, 29. Dezember, ist es wieder so weit: Nach zwei pandemiebedingten Absagen laden die Rotjacken wieder zum musikalischen Jahresabschluss. Das Programm ist heuer besonders beschwingt und bietet bekannte Melodien von Franz Lehár, Emmerich Kálmán und vielen mehr.