Swarovski Kristallwelten Store in Wien in neuem Licht

Wien – Mit der Verbindung aus funkelnden Einkaufserlebnissen und spektakulären Kunstinstallationen sind die drei Swarovski Kristallwelten Stores in Wattens, Innsbruck und Wien nicht nur wichtige Umsatzbringer für den Tiroler Kristallkonzern, sondern gehören mittlerweile zu den touristischen Anziehungspunkten der Städte. In Wien wurden in dieser Woche die von der Berliner Lichtkünstlerin Susanne Rottenbacher gestalteten fünf großen Schaufenster, die als Kuben auf die Straße ragen, im Beisein zahlreich erschienener Prominenz wie Life-Ball-Initiator Gery Keszler und Kulturmanager Daniel Serafin feierlich eröffnet.

Rottenbacher, die bereits für den Kristallwelten Store in Innsbruck eine Lichtinstallation gestaltete, kreierte für den Wiener Standort detailreiche Installationen aus LED-Lichtschläuchen und Swarovski-Kristall, die in monochrom-starken Farben leuchten. Die Ausstellung „In Love with tomorrow“ orientiert sich an den vier Elementen Wasser, Erde, Feuer und Luft und soll „unsere Sehnsucht nach natürlicher Balance widerspiegeln“, so die Künstlerin.