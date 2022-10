„Minguet Quartett“ im Haus der Musik: Kuranwendung im Konzertsaal

Das „Minguet Quartett“ aus Deutschland gastierte mit Musik von Haydn, Rihm und den Schumanns in Innsbruck.

Innsbruck – Manch ein(e) Zuhörer(in) mag sich dabei fühlen wie bei einer Kuranwendung nach dem Muster „Warm–Kalt“. Wir befinden uns jedoch in keiner Heilanstalt, sondern im Innsbrucker Haus der Musik vorgestern Abend beim 1. Kammerkonzert der neuen Saison. Aufgeboten sind, wie in dieser Veranstaltungsreihe Usus, viel herumgereichte und hoch dekorierte Streich-Kapazunder, das Minguet Quartett. Und dessen Programm hat es in sich: Auf Wiener Klassik folgt experimentell Modernes, um später noch einzukehren bei der Romantik von Frau und Herrn Schumann.