Suspendierter Manchester-United-Profi Greenwood festgenommen

Der suspendierte Manchester-United-Profi Mason Greenwood ist Berichten zufolge festgenommen worden. Der 21-Jährige soll gegen seine Kautionsauflagen verstoßen haben, wie die Nachrichtenagentur PA am Samstag berichtete. Der Stürmer war demnach bereits im Jänner wegen des Verdachts der Vergewaltigung und Körperverletzung festgenommen worden, nachdem seine Freundin Bilder und Videos auf Instagram gepostet hatte. Seitdem war er auf Kaution auf freiem Fuß.

Ein Sprecher der Polizei in Manchester bestätigte PA, dass man den Vorwurf des Verstoßes gegen Kautionsauflagen gegen einen 21-Jährigen kenne und es am Samstag eine Festnahme gegeben habe. Auch die Zeitung The Sun berichtete von Greenwoods Festnahme. Demnach wird ihm vorgeworfen, sein mutmaßliches Opfer kontaktiert zu haben. Manchester United hatte Greenwood im Jänner suspendiert, kurz nachdem die Vorwürfe gegen ihn publik geworden waren. Seitdem darf er beim englischen Fußball-Rekordmeister weder spielen noch trainieren. (APA, dpa)