Dragons stoppten den Meister

Wie gewonnen, so zerronnen. Titelverteidiger Wattens Penguins musste am Samstag zum Auftakt der Österreichischen Eishockey Liga West eine 2:6-(2:0, 0:6, 0:0)-Derbyniederlage gegen die Kufstein Dragons einstecken. Wattens ging zwar durch Lukas Schwitzer und Christoph Hörtnagl im ersten Drittel 2:0 in Führung, dann spielten allerdings nur noch die Hausherren und sorgten für einen Traumstart. (ben)