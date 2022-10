Raiders mit Gala auf Siegerstraße

Innsbruck – Die Swarco Raiders Tirol fuhren am Samstag erstmals ihre neuen Krallen in der zweiten Basketball-Bundesliga aus. Eine Woche nach dem bitteren 69:97 ohne Top-Spieler bei KOS Celovec lieferten die Innsbrucker im ersten Heimspiel der Saison in Top-Besetzung eine starke Leistung ab. Angeführt von den beiden neuen Legionären Jernej Ledl (32 Punkte) und Gasper Rojko (24) sowie dem letztjährigen MVP Ziga Habat (20) kamen die Raiders zu einem souveränen 97:64 gegen Liga-Neuling Vienna United. Habat zeigte zudem mit 14 Rebounds und zehn Assists mit einem „Triple Double“ auf.