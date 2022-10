Partie gedreht: Haie feierten sechsten Streich vor 2000 Fans

Innsbruck – Zu Beginn der Partie war am Samstag in der Tiwag-Arena nicht ersichtlich, dass es für Fehervar das dritte Spiel in vier Tagen und für die Haie das erste nach sechs Tagen Pause war. Der Vorjahresfinalist aus Ungarn, der am Mittwoch in der Champions Hockey League im Einsatz war und am Vorabend 4:0 in Vorarlberg gewonnen hatte, führten die Hausherren mit viel Laufarbeit und feiner Stocktechnik an der langen Leine spazieren. Nach zehn Minuten und zwei schön her- ausgespielten Treffern stand es 0:2 und nur wenige räumten den Innsbruckern noch (große) Chancen ein.